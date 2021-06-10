القوى العاملة: براءة 5 مصريين فى قضايا اختلاس كيدية بالسعودية بعد 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - أسدل الستار وحكم بالبراءة على 5 مصريين فى قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم بحكم محكمة الاستئناف بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد ما يقرب من 4 سنوات.





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرى بالرياض، أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى، إلى أنه فى إطار تعليمات وزير القوى العاملة بضرورة متابعة مستحقات وأحوال العمالة المصرية بالمملكة وتقديم الدعم لهم فى جميع مراحل التقاضى، تقدم للمكتب كل من محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضى من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة الدقهلية وذلك لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء منع السفر واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالى: إنه يجرى حاليا التنسيق لرفع قضية تعويض لهم، حيث أنهم قضوا من عمرهم ما يقارب الأربع سنوات فى قضايا اختلاس، ولكن الحمد لله ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت محكمة استئناف الرياض مؤخرا بتأييد الحكم ببراءة كل من: محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضى، ومحمد مختار عبدالسلام أحمد، وأحمد عبدالسميع بركة من كل التهم المنسوبة لهم بعد أن وجه لهم صاحب العمل المدعو "ن . ع . ا"، الذى يملك إحدى المؤسسات بالرياض تهمة الاختلاس دون أى دليل مادى يدينهم، بعدما قاموا بتقديم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظراً لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم، واستمرت القضية من 7 فبراير 2017 إلى أن قامت المحكمة بتبرأتهم.

وقاموا المواطنون الخمس بتقديم الشكر لوزير القوى العاملة على رعايته المستمرة لأبنائه العاملين المصريين بالخارج، كما قدموا الشكر للقنصل العام على المتابعة المستمرة منذ بداية القضية من خلال المستشار القانونى.