نائب الدستورية: التاريخ شاهد على الدور المصرى فى القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عادل الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن إفريقيا شريك استراتيجى، والتاريخ شاهد على الدور المصرى فى القارة الإفريقية منذ الستينات وحتى الوقت الراهن.





وعقدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، مؤتمرا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية. وقال الشريف خلال المؤتمر، إن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات. وتستضيف المحكمة الدستورية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رؤساء المحاكم والمجالس الإفريقية، خلال الاجتماع الذى يبدأ السبت المقبل ويستمر لمدة أسبوع.

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