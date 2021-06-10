مصر تبحث سبل إنجاح الانتخابات الليبية

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح مع السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت سبل التعاون بين البلدين لإنجاح الانتخابات الليبية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، اليوم الخميس.
ومن جانبه أعرب السفير المصري محمد ثروت عن ترحيبه بما أفضى إليه الحوار السياسي بالتوجه إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.
وأوضح ثروت أن نتائج الحوار السياسي والانتخابات الليبية تفرض أمن واستقرار على دول الجوار والمنطقة العربية، مشيداً بجهود المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.
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