وكالة إيطالية: نفوذ الدولة المصرية يتزايد.. وتحركات السيسي كلمة السر

أشادت وكالة شي سي نيوز الإيطالية بالدور الرائد الذى تلعبه الدولة المصرية علي الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرة في تقرير لها الخميس إلى أن نفوذ القاهرة بدأ يتزايد في السنوات القليلة الماضية، من غزة إلى لبيبا، ومن شرق البحر الأبيض المتوسط إلى القرن الأفريقى، حتي أصبح دور القاهرة الآن محورى فى حل سلسلة من النزاعات التى قد تتحول إلى حروب مفتوحة.

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن دور مصر المؤثر الآن يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إنه ينظر إلى العديد من القضايا من فلسطين وليبيا إلى قضايا آخرى بثقة أكبر بكثير من ذى قبل، ودوره أصبح استيراتيجى فى وقف إطلاق النار بوساطة القاهرة.

وعندما بدأت الصواريخ والطائرات في التحليق فوق سماء إسرائيل وغزة والضفة الغربية، تحولت الجهود الدولية لإنهاء القتال بسرعة إلى مصر، حيث تتمتع القاهرة بعلاقات جيدة بكلا من الطرفين، وسرعان ما اعترفت الولايات المتحدة بالوساطة، حيث اتصل الرئيس جو بايدن بالرئيس السيسي للمرة الأولى منذ تولي الزعيم الأمريكي منصبه.

وحتى في القرن الأفريقي ، ترى الوكالة الإيطالية إن دور السيسى يظهر بشكل متزايد بعدما استطاع إعادة الدولة المصرية بقوة للريادة في الملفات الأفريقية وسط إدارة القاهرة لأزمة سد النهضة عبر طرق دبلوماسية.