هيئة الدواء: لا يوجد دليل علمى على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

خطورة استخدام أدوية التخدير ومنها أدوية التخدير الموضعي التي تستخدم فى جراحات الأسنان مع لقاحات فيروس كورونا، وأن ذلك قد يؤدى إلى الوفاة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا يوجد دليل علمى على تعارض استخدام أدوية التخديرمع لقاحات فيروس كورونا.
وتهيب هيئة الدواء بجموع المواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.
وحذرت هيئة الدواء المصرية من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص التعامل مع الأدوية؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب علية من أضرار صحية بالغة، وتناشدهم بالرجوع للجهات الرسمية، كما ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية، وجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية عبر الموقع الرسمي للهيئة.
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