مرثا محروس لـ دوت الخليج : 7 سنوات أكدت ان السيسي أول رئيس يهتم بالشباب

/635353/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر--7 سنوات-أكدت-ان-السيسي--أول-رئيس-يهتم-بالشباب

أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك عظمة الشعب المصري وانه شعب ذو مصير وإرادة، فضلا عن قدرته على النهوض بالدولة المصرية وانقاذها من التفكك والسقوط، مشيدة باهتمام الرئيس السيسي بالشباب على مدار 7 سنوات كأول الرؤساء الذين أهتموا بالشباب. لافتة إلى اطلاق منتدي شباب العالم كمنصة حوارية عالمية للالتقاء الشباب، ليكون هناك حوار دائم بين شباب الدوله ورئيسها، والتي حازت على اشادات دولية وانتلقت على اثارها العديد من الافكار نفذت على ارض الواقع نتيجة لاحلام هؤلاء الشباب.

الاكاديمية الوطنية للتدريب

وأشارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن إنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب يعكس ادراك الرئيس السيسي للكنوز الكامنة فى طاقات الشباب، والتي يجب استغلالها من خلال التدريب والتأهيل ليكونوا فى الصف الأول لقيادة الدولة فى المستقبل ،إضافة إلى تمكين الشباب فى الحياة السياسية، لافتة إلى مشاركتهم كأعضاء فى البرلمان المصري بغرفتيه، مثمنة خفض الدستور لنسبة الترشح لسن 25 عام ليعطي الفرصة للشباب والفتيات فى المشاركة والترشح للانتخابات النيابية، مشيرة إلى تقلد العديد من السيدات للمناصب المهمة والرفيعة فى الدولة، فضلا عن حمل أهم الحقائب الوزارية.

وأشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكيان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،مؤكدة أنها أحدثت حراكا سياسيا فى مياه السياسة الراكضة ،و التي نتج عنها تولي الشباب العديد من المناصب التنفيذية فى الدولة بعد تدريبهم وتأهيلهم على تولي القيادة.

وقالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، نحتفل بمرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم من خلال المقارنة بين لونين الابيض والاسود، الاسود هو العام الذي اعتلي فيه جماعة الاخوان الارهابية عرش مصر ،لافتة إلى محاولات اجهاضهم كل ما قامت به الدولة المصرية قبل مجيئهم،فضلا عن وجود ثغرات عادت بالدولة المصرية عشرات السنوات للخلف،والذي أدركه المصريين فى انتفاضة بمشهد مهيب وهي ثورة 30 يونيو، التي قادها الشباب المصريين بحرية الارداة ،ضد محاولات اجهاض احلامهم.