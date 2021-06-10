/635358/محمد-السلاب-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوقف-تصدير-الصوف-الخام-لتوفيره-للصناعة-المحلية

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب،بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، بشأن تصدير الصوف الخام بدون أى عمليات صناعية، حيث يمتنع موردي الصوف الخام عن توريده للمصنعين المحليين ومضاعفة أسعاره، وتصديره إلى الخارج بدون أى عمليات صناعية للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

غرفة صناعة الحرف اليدوية

وأشار النائب محمد السلاب،عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة إلى أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تقدمت بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، لوقف تصدير الصوف الخام الذى تضاعف سعره جراء زيادة عمليات التصدير، وهو ما يؤثر على آلاف الأسر المنتجة والمرأة المعيلة التى تعمل فى هذا النوع من الحرف، وهو ما يتطلب توفير كافة الدعم لهذه الفئات لدعم الصناعات والحرف اليدوية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد السلاب بطلب احاطة بشأن وقف تصدير الصوف

وأكد النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، أنه فى ظل سعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة، فهناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى السماح بتصدير الخامات دون أى عملية صناعية، وتوفير الخامات للصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة المحلية فى الصناعة المصرية.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.