طارق الخولي لـ دوت الخليج: الدولة شهدت طفرة تنموية بكافة المجالات بعد السيسي

/635341/طارق-الخولي-لـ-تحيا-مصر-الدولة-شهدت-طفرة-تنموية-بكافة-المجالات-بعد-السيسي

أشاد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالطفرة التنموية التي حدثت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وعلى مدار 7 سنوات، مؤكدا أنه عند تقييم اي تجربة لابد من الاطلاع على فترات ما قبل هذه التجربة وما حدث بعدها، لافتا إلى أنها لم تكن 7سنوات، بل 70 عاما من القدرة على تقديم تجربة وطنية فريدة، والوصول بالدولة المصرية لتكون فى مصاف الدول العظمي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، مشيرا إلى جملة الرئيس السيسي المعروفة والتي يتدوالها قبل تولية الحكم” مصر أم الدنيا وهتبقي اد الدنيا، مؤكدا ان هذه الجملة كانت دستور عمل الرئيس السيسي على مدار 7 سنوات من العمل الشاق المستمر.

انجازات الرئيس السيسي

وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الرئيس السيسي يضرب المثل للشباب فى الاصرار والعزيمة وحب الوطن ،لافتا إلى ان التجربة لم تكن سهلة لا سياسيا ولا اقتصاديا، موضحا أن مفتاح نجاح الرئيس السيسي “كلما زاد التحدي كلما زاد العمل”،مشيرا إلى أنه منذ 7 سنوات، لا أحد كان يتوقع ما وصلت إليه الدولة المصرية اليوم، واصفا ما حققه الرئيس السيسي بكل المقاييس يعد اعجاز وانتصار كبير ، مشددا أن الرئيس السيسي دخل التاريخ ، باعتباره الرئيس المؤسس للجمهورية الجديدة، والتي ستكون قوة عظمي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بإرادة صلبة لقائد لا يمتلك سوى حب الوطن والاخلاص له من أجل أن دوت الخليج.

دوت الخليج يرصد رأي النائب طارق الخولي بعد مرور 7 سنوات على تولي الرئيس السيسي

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.