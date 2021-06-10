/635363/أولمبياد-طوكيو-قرارات-مصيرية-مع-وضع-وباء-كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية "طوكيو 2020" اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي”.

وأكدت الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأوليمبياد تامايو ماروكاوا:” القرار في نهاية اجتماع مع رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، ورئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، ونظيره على رأس اللجنة الباراليمبية، أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو، يوريكو كويكي.

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وعقب الاجتماع، قالت ماراوكاوا أمام كاميرات التلفزيون "في الاجتماع الذي انعقد اليوم تقرر التخلي عن خيار استقبال زوار من الخارج".

أوضحت هاشيموتو في مؤتمر صحفي أن الرحلات الدولية محظورة "ووضع فيروس كورونافي اليابان حاليا وفي دول أخرى مازال يمثل تحديا".

كان شوقي غريب إجتمع مع اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد من أجل التجهيز للمعسكر القادم الخاص بدورة الألعاب الأوليمبية، وطلب توفير كافة الإحتياجات التي يحتاجها المنتخب، وأخذ وعدا بتنفي هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وأشارت إلى أن القرار الذي "يحظى بالاحترام والقبول التام" من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، "سيساهم في ضمان إقامة أولمبياد آمنة لكافة الرياضيين والمشاركين الآخرين وكذلك للشعب الياباني".