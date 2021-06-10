هالة ابو السعد لـ دوت الخليج: حل مشكلة منطقة الألف مصنع فى أيد السيسى «فيديو»

/635364/هالة-ابو-السعد-لـ-تحيا-مصر-حل-مشكلة-منطقة-الألف-مصنع-فى-أيد-السيسى-فيديو
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ان مشكلة منطقة الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة عالقة منذ 2005، رغم توجيهات الدولة بإزالة معوقات الإستثمار ودعم المستثمرين من اجل دفع عجلة التنمية ونمو الإقتصاد المصري .
دوت الخليج يرصد في التقرير التالي أزمة منطقة الألف مصنع
مشكلة منطقة الألف مصنع
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج أن هذه المشكلة متواجدة منذ 2005، في التجمع الخامس، وتقدمنا بطلبات كثيرة خلال الفصل التشريعي الأول وطرق كل الأبواب، من أجل وضع حلول لها وتسهيل المعوقات التي تواجهها إلا انه لم يتم إتخاذ خطوات جادة في هذا الأمر.
عدم جاهزية المنطقة للمستثمرين
وتابعت النائبة هالة أبو السعد أنه في 2005 تم استلام المصانع في هذه المنطقة " التجمع الخامس" ولكن كانت بدون مرافق أو تجهيزات، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة لاصحاب هذه المصانع، حيث انقطاع الكهرباء الدائم والمياه ووجود مشاكل في الطرق، فضلا عن عدم وجود أماكن لغزالة مخلفات المصانع الصلبة.
ارتفاع تكاليف تحويل النشاط
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المشكلة تفاقمت بشكل كبير، وتحتاج لإعادة النظر، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف المعيارية عند تحويل النشاط على الرغم من وجوده في نفس البيئة.
تدخل الرئيس لحل الأزمة
واختتمت النائبة هالة أبو السعد حديثها أن هذه الخطوات لا تساعد في دعم الصناعة المصرية، كما أنها لا تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي في دعم الإقتصاد المصري وتشجيع الإستثمار وتقليل الواردات وزيادة الناتج المحلي، مطالبة بحل هذه المشكلة بأسرع وقت وتدخل الرئيس السيسي في هذا الموضوع.
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