/635365/مارسيلو-يحسم-موقفه-بشأن-رحيله-عن-ريال-مدريد-تفاصيل

حسم البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني، مستقبله مع الملكي للرد علي الأنباء التى ترددت حول رحيله عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الماضي.

ويرصيد دوت الخليج موقف اللاعب من الرحيل عن ريال مدريد:

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ABC" أن مارسيلو، إتخذ قرار الإستمرار مع ريال مدريد حيت نهاية عقده، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أضاف، إنه بالرغم من أن البرازيلي مارسيلو، يعلم جيداً بأنه خارج خطط أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالموسم الجديد، إلا أنه سيحترم عقده مع ريال مدريد وسيستمر مع النادي الملكي في الموسم الجديد.

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وخاض البرازيلي مارسيلو، مع ريال مدريد في 19 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من صناعة 4 أهداف.

ويرتبط البرازيلي مارسيلو صاحب الـ 33 عاماً، بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، وإنتشرت عدة تقارير حول وضعه في قائمة اللاعبين الراحلين عن المرينجي.

انتهي موسم ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بنتائج سلبية للفريق وموسم سئ، ليستقر النادي على رحيل زيدان، بعد الفشل في تحقيق أي بطولة سواء على المستوي المحلي أو القاري.

يعود الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلي الأراضي الإسبانية لقيادة الفريق الملكي ريال مدريد في توليه خلافة جديدة مع الفريق، بعد تخليه عن قيادة الفريق الإنجليزي إيفرتون.

تولي كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في موسم 2013 / 2014، بعد نجاحه مع الفرنسي باريس سان جيرمان، وتتويجه بالدوري الفرنسي، برغبة من رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز، والذي كان في تلك الفترة يأمل في التعاقد معه بقوة.

نجح كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في أول موسم له مع الفريق الملكي في 2013 / 2014 بالتتويج باللقب العاشر للنادي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس ملك أسبانيا.

بدأ كارلو أنشيلوتي الموسم الثاني له مع ريال مدريد موسم 2014 / 2015، بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس العالم للأندية، وفي الخامس والعشرون من مايو 2015 قرر بيريز رئيس نادي ريال مدريد باتخلي عن خدمات الإيطالي أنشيلوتي، بعد موسم خالي من الألقاب للفريق.

زيدان يعلن عن سبب رحيله

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سبب رحيله عن الفريق الملكي، بعد موسم سيئ ومحبط للفريق، وجاء ذلك في رسالة منه نقلتها الماركا الإسبانية، أظهر فيها سبب رحيله عن الفريق، وشكر لجمهور النادي مما قدموه من دعم.