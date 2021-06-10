/635366/سحر-القاضي-فترة-حكم-الرئيس-السيسي-شهدت-إنجاز-سياسي-عظيم-ونصرة-للمرأة-فيديو

اشادت النائبة سحر القاضي، عضو مجلس النواب، بالانجازات التي شهدتها الدولة المصرية، فى كل القطاعات بعد تولي ان الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، وعلى مدار 7سنوات، لافتة إلى المشروعات القومية فى المجال الصناعي والزراعي لدعم الاقتصاد القومي والنهوض به، فضلا عن الطفرة التي حدثت فى البنية التحتية ،وانشاءشبكة جديدة للطرق والكباري والمحاور فى كل محافظات مصر داخليا وخارجيا، تنفيذا لخطة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

انجازات الرئيس السيسي بعد مرور7 سنوات

وأكدت النائبة سحر القاضي ، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض الانتخابات الرئاسية نتيجة للضغط الشعبي، ومطالبة المصريين له بخوض هذه التجربة وتولي القيادة،لافتة إلى المبادرات الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف من حدة آثار موجة الاصلاح الاقتصادي،ومنها مبادرة حياة كريمة وتطوير قري الريف المصري، إضافة إلى اطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، فضلا عن إنشاء المجمعات السكنية للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

حياة كريمة

وثمنت النائبة سحر القاضي ، عضو مجلس النواب، مشروع إنشاء العاصمة الادرية الجديدة كصرح انشائي يعكس عظمة الادراة المصرية،مشيرة إلى ما به من مجمعات سكنية وادراية وابراج ،تليق باطلاق الجمهورية الجديدة، وما بها من انجازات فى المجالات الاقتصادية والصناعية،إضافة إلى بناء المدن الحديثة،مثمنة اشراك الرئيس السيسي للمرأة فى المجالس النيابية بنسبة 25% كما نص عليه الدستور، ليكون داعم لنصرة المرأة ومكانتها فى المجتمع.