السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 1.203 و28 ما بين القاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب قطارى 1.203 و28 بعربات روسى ذات تهوية ديناميكية، بـ 11 عربة لكل منهما، على أن يبدأ التشغيل اعتبارا من يوم السبت الموافق 12/6/2021.





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