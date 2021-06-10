صور.. انعقاد المشاورات السياسية بين مصر وإسبانيا افتراضيا

جدة - نرمين السيد - عقد السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، جلسة مشاورات ثنائية افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع مساعدة وزير الخارجية الإسبانية لشؤون المغرب العربى والمتوسط والشرق الأوسط إيفا مارتينيز، بمشاركة عمر سليم، سفير مصر فى إسبانيا، والسفير الإسبانى بالقاهرة، رامون جيل كاساريس.





تناولت جلسة المشاورات العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسى والاقتصادى، ومختلف أوجه التعاون الفنى والقطاعى، بما فى ذلك الثقافى والسياحى، وسبل تعزيز ذلك التعاون بما يرقى لتطلعات الجانبين، حيث أكد السفير بدر عبد العاطى على تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع إسبانيا وتوجيه الدعوة للشركات الإسبانية للعمل فى السوق المصرى، خاصةً فى المجالات التقنية وقطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وتم أيضاً استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التى توفرها مصر، لاسيما فى منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

كما أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بالعلاقات المتميزة بين الجانبين، والحوار السياسى المستمر على كافة المستويات، وتوافق وجهات النظر فى العديد من القضايا الدولية والإقليمية، مشيراً إلى الاتصال الهاتفى الذى تم أول أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسبانى، والذى يأتى فى إطار التشاور المستمر بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولقاء الوزير سامح شكرى وزير الخارجية ونظيرته الإسبانية آرانشا جونزاليس لايا، فى شهر أكتوبر 2020.

من جانبها أكدت مارتينيز، على الأهمية التى تحظى بها علاقات التعاون بين البلدين، خاصةً التعاون الاقتصادى وعلاقات الشراكة الاقتصادية فى ظل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، واتفق الجانبان على تفعيل عمل مجلس الأعمال المصرى الإسبانى المشترك، لدفع علاقات التجارة والاستثمار، والتعاون فى مجال استرداد الآثار ومكافحة الهجرة غير الشرعية والموضوعات القنصلية، خاصةً فى ظل نجاح مصر فى وقف عمليات الهجرة غير الشرعية نهائياً من السواحل المصرية منذ عام 2016، كما تم تبادل وجهات النظر حول موضوعات حقوق الإنسان، واستعراض الإنجازات التى حققتها مصر فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

كما تم التباحث أيضاً حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بمشاركة مساعدى وزير الخارجية ونوابهم، بما فى ذلك تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، حيث ثمنت المسئولة الإسبانية الدور المصرى خلال الأزمة الأخيرة فى وقف إطلاق النار ومساعى إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن الأوضاع فى ليبيا والسودان، وآخر التطورات الخاصة بالسد الإثيوبي، كما تم التباحث حول فرص التعاون بين مصر وإسبانيا فى مجال التنمية فى القارة الأفريقية استناداً لما لدى مصر من خبرات طويلة وممتدة فى هذا المجال، وطرح أوجه التعاون الثلاثى من خلال جهود الوكالة المصرية للتنمية ووكالة التنمية الإسبانية، حيث أكدت المسئولة الإسبانية على أهمية التعاون الثلاثى فى القارة الإفريقية فى ظل الأولوية التى تحظى بها القارة فى السياسة الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد شارك فى جلسة المباحثات من الجانب المصرى كل من السفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفيرة نهلة الظواهرى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون غرب أوروبا، والسفير وائل عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شؤون غرب أوروبا، والوزير مفوض سلوى موافؤ، نائب مدير إدارة فلسطين، والوزير المفوض منى عرفة، نائب مدير شئون مياه النيل.