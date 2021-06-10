فى 7 سنوات.. الحكومة: توصيل الغاز الطبيعى لـ12.2 مليون وحدة سكنية

جدة - نرمين السيد - وبدأ الوزير عرض المشروعات بموقف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن خطة الدولة للتوسع فى هذا الأمر، مشيرأً إلى أن 12.2 مليون وحدة سكنية تم توصيلها للعمل بالغاز الطبيعى، بما يخدم حوالى 51،8 مليون مواطن، مؤكداً أن نسبة 49% من هذا الرقم تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فحسب.

وأشار الوزير، إلى أن متوسط معدل التوصيل الأسبوعى يبلغ حالياً 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع بنهاية يونيو 2021 تحقيق الخطة لتوصيل 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام 2021/2020، موضحاً أن هذا المشروع تسبب فى تحقيق وفر يقدر بحوالى 219 مليون إسطوانة بوتاجاز سنويا وما يقابلها من دعم.

كما عرض وزير البترول، موقف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهل ذلك بموقف خدمة قرى المبادرة بالغاز الطبيعى لعدد 1.403 قرى ضمن المرحلة الأولى، موضحاً أن هناك 59 قرية منها تعمل بالفعل بالغاز الطبيعى، و17 قرية جار تنفيذ الغاز بها من خلال المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة لدعم توصيل المنازل، كما أن هناك 1.327 قرية من المقرر خدمتها بالغاز من خلال المبادرة بتكلفة 16.5 مليار جنيه، من بينها قرى منفذ لهم صرف صحى ويتم دراسة توصيلها بالغاز الطبيعى، وأخرى مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى وسيتم البدء فى تنفيذها فور نهو الصرف الصحى بهم.

وأكد المهندس طارق الملا، أنه وفقأً لمعدل مد شبكات الغاز الطبيعى خلال السنوات السبع السابقة، بالإضافة إلى الشبكات المتوقع تنفيذها للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تخدم حوالى 4 ملايين وحدة سكنية أى نحو 16 مليون مواطن، بإجمالى أطوال 16 ألف كم، فإنه من المتوقع الوصول إلى مناطق كثيرة بمصادر طاقة نظيفة مما يساعد على تسهيل فرص الاستثمار فى بناء المصانع والمنشآت التجارية، إلى جانب التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

وحول موقف تركيب العدادات مسبوقة الدفع فيما يخص الغاز الطبيعى، أكد وزير البترول أنه تم تركيب حوالى 326 ألف عداد، ومتوقع الانتهاء من تركيب عدد حوالى 600 ألف عداد بنهاية العام المالى 2021/2020.

وفيما يتصل بموقف توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة، أكد الملا أن المبادرة تشمل توصيل الغاز الطبيعى لعدد 5.625 من المخابز البلدية المدعمة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2021، موضحاً أن 4.512 مخبزاً تم تسليم بياناتها لهيئة السلع التموينية، وتم استخراج تصاريح لـ3.932 مخبزاً ومتبقى 580 تصريحاً جار استخراجها من هيئة السلع التموينية، كما أنه جارى العمل لتجهيز عدد 3.932 مخبزاً لهذا الأمر، وقد تم تنفيذ الشبكات الخارجية لـ2.971 مخبزاً والتركيبات لـ2.067 مخبزاً وتم تحويل 1.093 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعى حتى 30 يونيو 2021.

كما تطرق الوزير إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط لتموين السيارات، ومن ذلك تطور إنشاء محطات الغاز الطبيعى بالمحافظات، لافتأً إلى أن اجمالى المحطات المستهدف تشغيلها بالمشروع يبلغ 1000 محطة، يبلغ عدد المحطات العاملة حتى تاريخه 333 محطة، كما بلغ عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نحو 101 مركزأ فى يونيو 2021، ويصل عدد السيارات المحولة حتى الآن 363 ألف سيارة.

وتطرق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقف تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، الذى وضع رئيس الوزراء حجر الأساس له الشهر الجارى، كأول مجمع صناعى للمواد البترولية والكيماوية ضمن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية نحو 7.5 مليار دولار، بمدة تنفيذ 47 شهراً، ويستهدف تلبية جزء من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، لخدمة مشروعات التنمية وزيادة الناتج القومى، حيث يقوم على إنتاج مواد بتروكيماوية طبقا لاستراتيجية الدولة لإتاحة مواد تغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية مناطق قناة السويس وسيناء والصعيد، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 2.7 مليون طن منتجات بتروكيماوية، و900 ألف طن منتجات بترولية، منها البولى إيثيلين، والبولى بروبلين، والإيثيلين جليكول، ووقود النفاثات، ومن المقرر أن يضم وحدة التقطير الجوي، ووحدة التكسير البخاري، ومجمع العطريات، والمرافق والوحدات المساعدة.

كما تناول وزير البترول موقف تنفيذ مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور فى محافظة الإسكندرية، بتكلفة استثمارية نحو 2.3 مليار دولار، ويستهدف المشروع تعظيم إنتاج المنتجات البترولية بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم وذلك بإضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، وذلك للمساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة، لافتأً إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ستكون 1.3 مليون طن سولار، و600 ألف طن بنزين عالى الأوكتين، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحـم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الأعمال الهندسية التفصيلية لمشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بنسبة 95 ٪، وتبلغ نسبة تقدم الأعمال الفعلية 69٪، حيث تم تركيب جميع المعدات الرئيسية بالمشروع، وجارى التجهيز للقيام بتحديث نظام التحكم والتطفئة الآلية لكل الوحدات بالمصفاة، إلى جانب تركيب واختبارات وتشغيل وحدة البوتاجاز الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 1.450 نقطة ربط بالمشروع بين الوحدات الحالية والوحدات الجديدة، مشيرأً إلى أنه تم الانتهاء من جميع المرافق الخارجية الخاصة بمياه التبريد والكهرباء، وسيتم الانتهاء من جميع المرافق الداخلية بالمشروع بنهاية العام الجارى.

وعرض وزير البترول موقف تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمعرفة شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول – أنوبك فى محافظة أسيوط، بتكلفة استثمارية نحو 2.9 مليار دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل فى الربع الثالث من عام 2023، ويستهدف المشروع إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية، لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية لسد احتياجات السوق المحلى بالصعيد بالكامل وتوفير استيرادها من الخارج، وتصل الطاقة الانتاجية السنوية للمشروع 1.6 مليون طن ســــــورلا، و400 ألف طن نافتا، و100 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت، و330 ألف طن فحم.

واستعرض المهندس طارق الملا موقف تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول فى محافظة السويس، والذى يستهدف إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت بطاقة انتاجية تصل الى 1.200 طن أسفلت فى اليوم لسد احتياجات السوق المحلى، بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل فى ديسمبر 2021، وتصل الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 420 ألف طن أسفلت، و150 ألف طن سولار خفيف، و192 ألف طن سولار ثقيل، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بنسبة 92٪، وجار إتمام الأعمال الميكانيكية وتجهيزات تجارب بدء التشغيل، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبى فى سبتمبر 2021.

وتطرق الوزير إلى مشروع إنشاء خط العامرية - العلمين بطول 120 كم وقطر 32" من خلال الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، ويهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة القومية من خلال نقل كميات الغاز الطبيعى لتغذية مدينة العلمين الجديدة وكذلك تغذية مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، بتكلفة استثمارية 540 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء التشغيل فى الربع الثالث من العام 2021.

وأوضح أن النسبة الفعلية لتقدم الأعمال حوالى 68 %، تضمنت تغليف وتنفيذ لخط قطر 24" بطول 10 كم من برج العرب لتغذية محطة كهرباء ميداليك / ميدور، وتغليف وتنفيذ لخط قطر 32" بطول 120 كم من العامرية لتغذية مدينة العلمين الجديدة، والاعمال تشمل تنفيذ عدد 38 تعدية حفر أفقى و عدد 50 تعدية حفر مكشوف وأعمال حفر صخرى بكمية 40 كم.

وتناول المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) فى مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على مساحة 114 فداناً، بمعرفة الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، ويستهدف إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة الصديقة للبيئة ((MDF-E0، بطاقة انتاجية 205 آلاف متر مكعب سنوياً من MDF، بتكلفة استثمارية نحو 220 مليون يورو، ومن المتوقع بدء التشغيل فى إبريل 2022.