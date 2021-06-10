/635370/شريف-إكرامي-حارس-بيراميدزضيف-حلقة-اليوم-ببرنامج-ملعب-أون-تايم-مع-أحمد-شوبير

يستضيف الإعلامي أحمد شوبير الليلة في ملعب أون تايم الحلقة المنتظرة مع شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحلي والأهلي السابق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 مساءً، عبر قنوات بتوقيت القاهرة علي OnTime Sports.

فيما تعتبر هذه من أهم القاءات المنتظرة لدي جماهير النادي الأهلي للإجابة علي عددة أسئلة تثير حيرة جماهير الساحرة المستديرة، وعن ماذا تغير معه بعد الأنتقال لصفوف بيراميدز، وعن المرحلة المقبلة، وموعد اعتزالة، وابرز الملفات.

أعلن نادي بيراميدز تلقيه خطابا من اتحاد الكرة يفيد بإقامة ثلاث مباريات للفريق خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من الفترة الحالية التي يتوقف فيها الفريق عن خوض المنافسات بسبب فيروس كوروناالذي ضرب صفوف الفريق خلال الفترات الماضية.

مونديال 2030 برؤية مصرية سعودية ومشاركة إيطالية.. تفاصيل ملف مصر لإستضافة كأس العالم

وكشف بيراميدز عن موعد مباراة الفريق أمام الأهلي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

بيراميدز يكشف عن موعد مباراة الأهلي

وطبقا للبيان الذي اصدره نادي بيراميدز فإن الجدول المرسل من اتحاد الكرة أكد أن أول الفريق سيواجه سموحة يوم 15 يونيو الجاري على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي We السلام قبل أن يواجه الفريق إنبي يوم 5 يوليو على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق الرجاء المغربي يومي 20 و 27 يونيو الجاري في القاهرة وكازابلانكا على الترتيب ضمن مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.