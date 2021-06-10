محمد الحسيني لـ دوت الخليج: الرئيس السيسي وضع المناطق الشعبية في محور اهتماماته «فيديو»

/635371/محمد-الحسيني-لـ-تحيا-مصر-الرئيس-السيسي-وضع-المناطق-الشعبية-في-محور-اهتماماته-فيديو

قدم النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ما قدمه من جهود خلال فترة حكمه منذ تولية مقاليد حكم البلاد، من إنشاء مشروعات قومية عملاقة وإهتمامه الدائم بالشباب ووضعهم نصب عينيه.

الرئيس السيسي ومواجهة التحديات

وأضاف النائب محمد الحسيني في تصريحات لـ دوت الخليج أن الرئيس السيسي قام بالتغلب على كافة التحديات والملفات الشائكة التي كانت متواجدة أثناء توليه، واستطاع ان يواجه الأعداء ويبطل مزاعمهم ومؤامراتهم التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية للنيل منها وتحقيق اهدافهم المغرضة والمريضة.

تنفيذ مشروعات قومية عملاقة

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، النائب محمد الحسيني، إلى حرص الرئيس الدائم على النزول للشارع وتفقد احوال المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية بنفسه، وهذا الأمر نتج عنه الكثير من الإيجابيات لصالح الدولة والمواطن، حيث أصبح هناك سرعة وإرادة في الإنتهاء من المشروعات بشكل سريع.

اهتمام الرئيس بالمناطق الشعبية

ولفت الحسيني إلى أن الرئيس السيسي وضع المناطق الشعبية في محور اهتماماته واهتم بالمواطنين محدودي الدخل، مشيرا إلى أن تطوير 4500 قرية والتي تحتوي على تعداد سكاني يقرب من 52 مليون مواطن، خير دليل على صحة هذا الكلام.