/635373/تعليق-مثير-من-أيمن-يونس-علي-رحيل-فرجاني-ساسي

تحدث أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن أزمة فرجاني ساسي لاعب الفارس الأبيض، ورسالتة الأخيره التي نشرها أمس الأربعاء.

وقال أيمن يونس عبر أون تايم سبورتس:” كان هناك متأخرات لفرجاني ساسي، كنا مجلس إدارة جديد بجانب مجلس تنفيذي يساعدفي أمور الكرة بالإضافة للجمة كرة كنت ضمنها.

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وتابع قائلاً: "جماهير الزمالك كان لها دورا وتأثيرا كبيرا لشحن اللاعبين عوضهم عن المتأخرات، لكن اللاعب المحترف بالطبع كان يبحث عن مستحقاته".

وأستكمل حديثة: "كنت من ضمن الذين يقيضوا عد ضم 5 محترفين، ولكن كنت أرغب في استمرار فرجاني ساسي ومصطفي محمد".

وأضاف: " أحزن من أي شخص يتحدث عن الزمالك بشكل فضولي لأن كل نادي لديه الأسرار".

وأختتم حديثة قائلاً:" فكرتي كان صعب الأستغناء عن فرجاني ساسي بسبب إمكانتياته، انا غير قابل نهاية علاقة فرجاني ساسي مع الزمالك بتغريدة، هو يحب جماهير النادي لكن التعامل بتغريدة يؤلمني ولا أقبله".

يدخل نادي الزمالك اليوم الخميس مباراته الوديه أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر لإقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تقام علي احد ملاعب 6 اكتوبر، بدلاً من ملعب الترسانة.

استقرار علي خوض المباراة بأحد ملاعب مدينة ٦ أكتوبر. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران أمس.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجلي أسامة نبيه وحازم إمام. وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

وقد أعلن كارتيرون المدير الفني منذ ايام عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

لاعبي الزمالك يواصلون التأهيل للمباريات القادمة

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.