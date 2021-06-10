/635375/٢٤-استراحة-للمعلمين-في-القليوبية-جاهزة-لاستقبال-مراقبي- الدبلومات-الفنية

تابع الدكتور ياسر محمود ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم استعدادات المديرية لإجراء إمتحانات الدبلومات الفنية، وإستقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في ٢٤ إستراحة بمدن ومراكز محافظة القليوبية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تخصيص أماكن لاستراحة المعلمين المقبلين للإشراف على الامتحانات، وإليكم التفاصيل:-

امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

وأكد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن الاستراحات التي تم تجهيزها، سوف تستوعب كل المشاركين في الإمتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان في تلك المدن.

أكد أن الاستراحات سوف تكون على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، وأن جميع الإستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، كما إختارها وكيل الوزارة لتكون قريبة من اللجان لمراعاة راحة المشاركين في الإمتحانات.

الاستراحات الخاصة بالمعلمين

وقال الدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام بالقليوبية أنه قد تم تجهيز ٢٤ استراحة في محافظة القليوبية منها ١٢ استراحة للذكور و١٢ استراحة للأناث .

أكد أنه سيتم الالتزام واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر للاستراحات ، كما تم مراعاة قرب الإستراحات من مناطق قريبة من اللجان والأسواق لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على إحتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة، بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الإستراحات، وغيرهم من المستلزمات الأخرى.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الدبلومات الفنية بنظام ٣ و ٥ سنوات سوف تنطلق للتخصصات الصناعية والزراعية والتجارية و الفندقية يوم ١٩ يونيو من الشهر الجاري.