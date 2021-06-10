/635376/محمود-الونش-ثاني-الراحلين-المحتملين-عن-الزمالك-بعد-فرجاني-ساسي

يبدو أن رحيل فرجاني ساسي عن صفوف نادي الزمالك بعد نهاية عقد اللاعب مع القلعة البيضاء هو ليس الأخير بين صفوف الفارس الأبيض ، حتى أصبح محمود حمدي الونش مدافع الفريق على مقربة من مغادرة صفوف النادي الأبيض .

وعلم دوت الخليج أن أحد الأندية السعودية يتواصل مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض من أجل إنضمام الأخير لصفوف النادي السعودي في إطار موسم الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية أن محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو أولى خيارات نادي النصر لتعويض مايكون بيريرا مدافع الفريق الأساسي.

الونش على ردار النصر السعودي

ومن المقرر أن يتقدم النادي السعودي بعرض رسمي خلال الفترة المقبلة من أجل ضم اللاعب محمود حمدي الونش لصفوف النادي السعودي خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادمة ، بعد التواصل مع اللاعب ووكيلة والحصول على الموافقة منهما خلال الساعات القادمة.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات".

فرجاني ساسي يعلق على رحيله من الزمالك

وتابع ساسي : "الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق" !! وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".

وتابع: " الإتفاق نص على إستكمال اللاعب بطولة الدوري الممتاز ثم بعدها ينتقل لأحد الأندية القطرية بداية من موسم الإنتقالات القادمة ، ولا توجد نية لدى اللاعب في الإستمرار بتونس عقب التوقف الدولي ".