/635377/استقالة-اللواء-محمد-عبد-السلام-رئيس-مجلس-إدارة-مصر-المقاصة

تقدم اللواء محمد عبد السلام باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة وذلك لأسباب صحية، حيث يسعي مجلس الإدارة لمنعه من قرارة الأستقالة الإ ان المجلس اضطر للقبول بعد تمسك اللواء محمد عبد السلام بسبب ظروفة الصحية.

ويرصيد دوت الخليج السبب الحقيقي وراء استقالتة من إدارة النادي:

فيما قد قرر مجلس أدارة نادي مصر المقاصة منح اللواء محمد عبد السلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة، بجانب إقامة حفل تكريم ضخم يليق باسمه وتاريخه يحضره كافة لاعبي ومدربي المقاصة علي مر الأجيال ليكون أفضل تكريم يليق بالرئيس التاريخي صاحب النهضة الحقيقية للمقاصة.

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ووافق مجلس إدارة المقاصة علي تصعيد النائب أحمد عبد الرحمن هويدي، ليتولي منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين إجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.

وأشار سليم إلى أن مجلس المقاصة بصدد الترتيب حاليا لحفل تكريم ضخم يليق باسم وتاريخ اللواء عبدالسلام، والذي سيبقى اسمه مرتبطا بالنادي باعتباره الرئيس الشرفي له مدى الحياة.

ويستعد فريق مصر المقاصة لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس.

كشف بكري سليم ممثل نادي مصر المقاصة عن طلبات النادي الفيومي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري.

وقال بكري سليم : " مصر المقاصة يطالب بعدم لعب أي مباريات في الدوري وقت أولمبياد طوكيو".

ووضح بكري سليم : " نهاية الدوري في ٢٨ اغسطس في حالة عدم حصول المنتخب الأوليمبي علي ميدالية وفي حالة الحصول ينتهي الدوري في منتصف سبتمبر". كشف حسين السيد ممثل نادي الزمالك عن طلبات النادي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري.