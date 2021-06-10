/635378/خالد-ابو-نحول-الرئيس-السيسي-خلال-سبع-سنوات-أعاد-للدولة-المصرية-ريادتها-بالمنطقة-فيديو

قدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب الشكر والتقدير والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ما قدمه من جهود خلال فترة حكمه منذ تولية مقاليد حكم البلاد، من إنشاء مشروعات قومية عملاقة وإهتمامه الدائم بالشباب ووضعهم نصب عينيه وثقته الكاملة في أنهم أساس بناء المستقبل.

طفرة تنموية

وقال النائب خالد ابو نحول عضو مجلس النواب في تصريحات لـ موقع دوت الخليج الإخباري إن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة في كل المجالات نظرا لوجود قيادة تعمل طوال الوقت وتنظر للمستقبل نظرة ثاقبة، موضحا عودة الدولة المصرية للريادة مرة أخرى ولمكانتها الطبيعية التي كانت عليها سابقا بالمنطقة.

مصر الحديثة في عهد الرئيس السيسي

واشار النائب خالد أبو نحول إلى أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات في فترة بيسطة، يحتاج تحقيقها 100 سنة وليس سبعة فقط، منوها إلى أن الرئيس السيسي يقوم بعمل بنية تحتية للدولة تكفي لمئات السنين وليس لفترة مستقبلية محدودة.

وأوضح خالد ابو نحول ان الرئيس السيسي يعمل بشكل متوازن في كل الاتجاهات، واستطاع ان يبني مصر الحديثة بسواعد ابنائها، مؤكدا شعور جموع المصريين بالفخر بدولتهم الحبيبة مصر وبقيادتها السياسية الواعية والرشيدة التي تضع مصلحة المواطن في أولوياتها دائما.