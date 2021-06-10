صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تنهى معاناة أهالى بولاق الدكرور مع الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها عملت كثيرا على حل ما يعانى منه أهالى بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب عدم وجود شهر عقارى بالمنطقة، والتى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 3 ملايين مواطن.





وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان اليوم الخميس، نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنها ممثلة فى النائب عمرو عزت عملت على حل تلك المشكلة بناء على شكوى الأهالى المستمرة وتقدم النائب بطلب إلى أحمد راشد محافظ الجيزة، باستغلال مبنى الإدارة التعليمية بشارع المشتل، والذى أصبح خاليا بعد نقل الإدارة إلى مبنى جديد بمنطقة المشابك وتدشين مكتب للشهر العقارة به.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب، فى بيانها اليوم، أن المحافظ أشاد بالفكرة ووجه بالمعاينة الأولية، وتم توجيه خطاب للنائب عمرو عزت بالموافقة، وتم تسليم المبنى لحى بولاق الدكرور تمهيدا لتجهيزه، مشيرة إلى أنه تمت المعاينة من جانب وزارة العدل للمبنى، وعلى إثره تم استلامه فى ضوء نقل الإدارة التعليمية ببولاق إلى مبنى آخر. وتأتى تلك الجهود فى إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التواصل المستمر مع المواطن ونقل نبضه والعمل على تلبية احتياجاته بجانب مايتم بذله لترسيخ مبدأ "سياسة بمفهوم جديد" من خلال الممارسات التشريعية والرقابية بالبرلمان .

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