انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية فى مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2020 /2021 للشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.





وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريح اليوم الخميس، أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، أدوا الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، فترة واحدة لمدة ساعتين.

وأضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وللصم وضعاف السمع والمكفوفين للصف الثالث الإعدادى أجريت خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو الجارى، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 9.435 طالبًا وطالبة، فى 103 لجان بأربع قطاعات تعليمية على مستوى المحافظة هى قطاع شرق ويضم البنجر والحمام والعلمين والضبعة، وقطاع وسط بمدينة مرسى مطروح، وقطاع غرب بمدينة النجيلة وبرانى والسلوم، وقطاع جنوب بمدينة سيوة.

وأكد سلامة، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع اللجان الامتحانية، حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب.