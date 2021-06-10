بالاتجاهين.. غلق جزئى لكوبرى العبور فى أكتوبر لمدة 15 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن البدء فى أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبرى العبور "جهينة سابقا" بدائرة مدينة 6 أكتوبر، وذلك تفاديا لأى تكدس مرورى أو حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.





وأشارت المحافظة، فى بيان صحفى، أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئى لكوبرى العبور "جهينه سابقا" بالاتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوما وذلك ابتداء من الساعه 12 صباح يوم السبت المقبل، وحتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 27/ 6 على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور. ونوهت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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