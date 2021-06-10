جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعباسية، اليوم الخميس، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، والتى حرصت على زيارة الوزير للتعارف بعد توليها مهام عملها بمصر مؤخرا.





ورحب الدكتور خالد العنانى بالسيدة إيلينا بانوفا، مثمنا العلاقات الوثيقة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن الوزارةً تعمل بصفة مباشرة مع منظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة اليونسكو"UNESCO" ومنظمة السياحة العالمية "UNWTO" ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى "UNDP" بصفة غير مباشرة من خلال وزارة البيئة فى مبادرة إيجيبت للترويج للسياحة البيئية ورفع وعى العاملين بالقطاع السياحى بأهمية حماية البيئة السياحة. وخلال اللقاء، تم مناقشة إمكانيات تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات فى مجال السياحة والآثار بصفة مباشرة بين الوزارة مع الـ UNDP من خلال العمل على إطلاق مزيد من المبادرات والحملات التوعوية لرفع الوعى السياحى والأثرى، لدى جميع فئات المجتمع و كذلك إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية امام ذوى الاحتياجات الخاصة. وفى نهاية اللقاء، هنأت السيدة إيلينا بانوفا الوزير على ما حققته الوزارة من نجاح كبير خلال موكب نقل المومياوات الملكية، معربة عن سعادتها بأنها حظيت بمشاهدة هذا الحدث الاستثنائى خلال تواجدها فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة يبحث مع منسق الأمم المتحدة بمصر تعزيز سبل التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.