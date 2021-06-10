إياتا: دخول جواز سفر لقاح كورونا الخدمة فى الشرق الأوسط خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - وقال «ويلى والش»، المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى، إنه "تلقّينا ردود فعل إيجابية للغاية بشأن تصريح السفر جواز سفر لقاح «كورونا» IATA Travel Pass".

وأضاف المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى، أنه "سيبدأ العمل به فى الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط".

ووثيقة «إياتا» عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة يثبت خلو المسافرين من فيروس كورونا المستجد ويمكّن التطبيق المسافرين من العثور على معلومات دقيقة تتعلق بالسفر ومتطلبات الاختبار ومتطلبات اللقاح لرحلتهم.

ويتيح التطبيق للمسافرين، إنشاء جواز سفر إلكترونى، والحصول على شهادات الفحص أو التطعيم والتحقق من أنها كافية لمواصلة رحلتهم، ومشاركة هذه الشهادات مع الجهات المعنية كشركات الطيران والسلطات المحلية بما يسّهل عملية السفر لديهم ويمكن للمسافرين استخدام التطبيق لإدارة وثائق السفر رقمياً وبسلاسة طوال رحلتهم، مما يحسن من تجربة السفر ككل.

وأوصت توقعات سابقة للاتحاد الدولى النقل الجوى (إياتا)، بأن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا إلا فى حدود العام 2024.

وخرج الإياتا ليعلن عن وصوله للمرحلة الأخيرة من تطوير "وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر - IATA Travel Pass" الوثيقة الصحية الرقمية التى ستدعم عملية إعادة فتح الحدود وتشغيل قطاع الطيران بشكل آمن.

ووفقا لما أعلنته الإياتا، يضم برنامج الوثيقة أربعة أنظمة مفتوحة المصدر وقابلة للتشغيل المتبادل والتى يمكن دمجها للحصول على حلول شاملة لرحلة المسافر بشكل آمن، والتى تشمل المتطلبات الصحية ومراكز الفحص والتطعيم و جواز سفر إلكترونى.

ويشمل برنامج وثيقة إياتا، السجل العالمى للمتطلبات الصحية – الذى يمكّن المسافرين من العثور على معلومات دقيقة تتعلق بالسفر ومتطلبات الاختبار ومتطلبات اللقاح لرحلتهم، والسجل العالمى لمراكز الفحص أو التطعيم – الذى يمكّن المسافرين من العثور على مراكز الفحص والمختبرات فى دولة مغادرتهم والتى تتوافق مع معايير الفحص ومتطلبات التطعيم بحسب معايير بلد الوصول.

ويشمل تطبيق المختبرات للأجهزة الذكية – والذى يتيح للمختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار مشاركة شهادات الفحص والتطعيم بشكل آمن مع الركاب، وتطبيق السفر اللاتلامسى على الأجهزة الذكية – والذى يتيح للمسافرين، إنشاء جواز سفر إلكترونى، والحصول على شهادات الفحص أو التطعيم والتحقق من أنها كافية لمواصلة رحلتهم، ومشاركة هذه الشهادات مع الجهات المعنية كشركات الطيران والسلطات المحلية بما يسّهل عملية السفر لديهم، ويمكن للمسافرين استخدام التطبيق لإدارة وثائق السفر رقمياً وبسلاسة طوال رحلتهم، مما يحسن من تجربة السفر ككل.

وقام الاتحاد الدولى للنقل الجوى بتطوير هذه الحلول بالتعاون مع مجموعة شركات الطيران الدولية (IAG)، حيث من المقرر إطلاقه إلى جانب الفحوصات ستكون فعالة وآمنة لعودة السفر الدولى والاستغناء عن قوانين الحجر الصحى.