نواب تنسيقية شباب الأحزاب «أفعال لا أقوال».. شهر عقاري لخدمة أهالي بولاق الدكرور

كثيراً ما عانى أهالي ببولاق الدكرور بسبب عدم وجود شهر عقاري في ذلك الحي الأصيل، الذي يبلغ عدد سكانه ما يقرب من ٣ ملايين مواطن.

وعملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة في النائب عمرو عزت على حل تلك المشكلة بناء على شكوى الأهالي المستمرة وتقدم بطلب لللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستغلال مبنى الإدارة التعليمية بشارع المشتل والذي أصبح خاليا بعد نقل الإدارة إلى مبنى جديد بمنطقة المشابك وتدشين مكتب للشهر العقاري به.

أشاد المحافظ بالفكرة ووجه بالمعاينة الأولية، وتم توجيه خطاب للنائب عمرو عزت بالموافقة، وتم تسليم المبنى لحي بولاق الدكرور تمهيداً لتجهيزه.

وتمت المعاينة من جانب وزارة العدل للمبنى، وعلى إثره تم استلامه في ضوء نقل الإدارة التعليمية ببولاق إلى مبنى آخر.

تأتي تلك الجهود في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التواصل المستمر مع المواطن ونقل نبضه والعمل على تلبية احتياجاته بجانب مايتم بذله لترسيخ مبدأ (سياسه بمفهوم جديد) من خلال الممارسات التشريعية والرقابية بالبرلمان.











