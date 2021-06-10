آخر أخبار صندوق دوت الخليج 10-6-2021

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة آخر أخبار صندوق دوت الخليج، باعتباره قاطرة التنمية التى تقدم وتدعم الدولة المصرية دائمًا بشكل دورى ومنتظم، وخاصة لتنوع ثماره فى مختلف مناحي الحياة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أعماله.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن المجهودات التى بذلها صندوق دوت الخليج خلال الفترة الماضية، وإليكم التفاصيل:-

صندوق دوت الخليج.. مجهودات إنسانية وتنموية لا تتوقف

لم ينتظر صندوق دوت الخليج وقتًا طويلًا بشأن الأحداث المؤسفة التى طالت الدولة الفلسطينية، جراء الاعتداءات الصهيونية المتكررة، حيث وجهت فوهات المدافع والصواريخ تجاه قطاع غزة، حيث العديد من التلفيات التى لحقت بالمباني هناك، وانطلاقًا من دورة الوطني والخدمي، سعى صندوق دوت الخليج، إلى توجيه العديد من القوافل الطبية والغذائية لأهالى القطاع.

صندوق دوت الخليج.. أنشطة وخدمات إنسانية

صندوق دوت الخليج لديه العديد من الأنشطة والخدمات التى يقدمها كدعم للدولة المصرية فهو يضخ بكل قوته من أجل النهوض بالدولة المصرية، كما يطلق بين الحين والآخر العديد من المبادرات التى شأنها إعانة الأسر والعائلات الأكثر احتياجًا.

صندوق دوت الخليج يملك طاقم ممتد من العاملين والمساعدين المتطوعين ويساعدون فى كل الأسر التى تعاني، كما كان لللصندوق مواقف إنسانية لا تُنسى وذلك عندما قدم العون للعائلات المتضررة من جائحة كورونا التى ضربت الدولة المصرية وأثرت بالسلب على العديد من العاملين فى القطاعات الخاصة على وجه التحديد.

للصندوق دور تنموي وإنساني يتلخص فى تقديم المبادرات الإنسانية وتعزيز وجوده داخل الدولة المصرية، وذلك انطلاقًا من دوره الذى بُنى على أساسه، فقد قام بإطلاق مبادرة لتقديم دعم الأسر الغير قادرة على تزويج أبنائها، وهو ما تحقق فى مبادرة "دكان الفرحة"، حيث جرى تقديم دعم ضخم لأكثر من 2000 فتاة يتيمة، كما كان له دور فى دعم العديد من الأسر التى تضررت جراء جائحة كورونا.

صندوق دوت الخليج تأسس عام 2014 وذلك بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدم أيضًا نصف ثروته كدعم لصندوق دوت الخليج، وتلى ذلك تقديم ضخم من قبل رجال الأعمال له، مثل رجل الأعمال رامي لكحح الذى تبرع بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما وجهت هيئة قناة السويس مبلغًا قدره 40 مليون جنيه.