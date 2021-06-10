/635380/ضحية-لقمة-العيش-سقوط-المتهمين-بقتل-سائق-توك-توك-بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، من القبض علي المتهمين بقتل سائق دراجة النارية" توك توك " ، قبل عدة أيام وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الجريمة

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اللواء ياسر نشآت، قد تلقي إخطارًا من المقدم محمد البرماوي رئيس مباحث فايد يفيد إبلاغ أحد المواطنين بتغيب ابنه منذ 72 ساعة، وعدم عودته إلي المنزل.

وقال الأب في محضر الشرطة الذى حرره، إن نجله 15عامًا، ويعمل سائق توك توك ومقيم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وتم على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد البرماوي، رئيس مباحث فايد ومعاونيه محمود منصور وعلي طه لكشف غموض القضية، وتوصلت تحريات البحث إلي أن شخصان استقلا الدراجة النارية"التوك توك" مع الشاب وطلبا منه توصيلهما إلي منطقة قرب القصاصين، إلا انهما قررا التخلص منه للحصول علي المركبة.

واعتدى المتهمين على الضحية بآلة حادة تسببت في وفاته في الحال، ثم ألقو بجثمانه في ترعة الإسماعيلية قرب منطقة "العباسة" التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

ونجحت مأمورية موسعة ضمت رجال مباحث فايد ووحدة مباحث التل الكبير من تحديد هوية المتهمين، والقاء القبض عليهما، واعترفا بتفاصيل الجريمة، بعد أن تم تتبع هاتف محمول الضحية، وأرشد المتهمان عن مكان إخفاء الـ "توك توك" بالقاهرة، ونجح ضباط البحث الجنائي في ضبطه، فيما تم اخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وخلال تحقيقات النيابة، اعترف المتهمين، بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة " توك توك"، وبيعها في القاهرة.

وكان فريق من النيابة العامة، انتقل لفحص الجثة بعد استخراجها من الترعة قرب مدينة القصاصين علي طريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، الزراعي.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثمان في مشرحة مستشفى القصاصين وانتداب الطبيب الشرعي لفحصه ومعرفة سبب الوفاة، قبل أن تصرح بدفن الجثمان.