/635382/خبير-لوائح-يكشف-تفاصيل-أزمة-فرجاني-ساسي-مع-الزمالك

تحدث محمد بيومي خبير اللوائح، عن تفاصيل أزمة عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، بعد إعلان اللاعب انتهاء علاقته بالقلعة البيضاء.

وقال بيومي في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: “الفترة الأخيرة قد شهدنا أزمات كثيرة في عقود اللاعبينوذلك بسبب تفشي فيروس كورونا ، والاتحاد الدولي لكرة القدم حسم الأمر، بأنه إذا كانت توقيت نهاية العقد لأي لاعب بنهاية موسم، ففي هذه الحالة يعتبر نهاية العقد في 30 يونيو، ولا علاقة لهذا باكتمال الموسم أم لا.

استقالة اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة

وتابع قائلاً: إذا كان توقيت نهاية العقد باليوم والشهر والسنة فهو مرتبط مع ناديه بهذا التاريخ الذي يتم وضعه في العقد، وحسب ما أعلن في حالة فرجاني فالعقد بنهاية الموسم، وهذا يعني أنه من حقه الرحيل 30 يونيو الجاري.

يدخل نادي الزمالك اليوم الخميس مباراته الوديه أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر لإقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تقام علي احد ملاعب 6 اكتوبر، بدلاً من ملعب الترسانة.

استقرار علي خوض المباراة بأحد ملاعب مدينة ٦ أكتوبر. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران أمس.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجلي أسامة نبيه وحازم إمام. وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

وقد أعلن كارتيرون المدير الفني منذ ايام عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

لاعبي الزمالك يواصلون التأهيل للمباريات القادمة

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.