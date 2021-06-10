/635383/النائب-عمرو-عزت-يطالب-بعمل-مكتب-للشهر-العقاري-لحل-معاناة-أهالي-بولاق-الدكرور

سعى النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحل معاناة أهالي بولاق الدكرور بسبب عدم وجود شهر عقاري في ذلك الحي الأصيل، الذي يبلغ عدد سكانه ما يقرب من ٣ مليون مواطن.

ويرصد دوت الخليج طلب النائب عمرو عزت باستغلال مبنى الادارة التعليمية ببولاق وتقدم النائب عمرو عزت بطلب لللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستغلال مبنى الإدارة التعليمية بشارع المشتل والذي أصبح خاليا بعد نقل الإدارة إلى مبنى جديد بمنطقة المشابك وتدشين مكتب للشهر العقاري به. وأشاد المحافظ بالفكرة ووجه بالمعاينة الأولية، وتم توجيه خطاب للنائب عمرو عزت بالموافقة، وتم تسليم المبنى لحي بولاق الدكرور تمهيداً لتجهيزه. وتمت المعاينة من جانب وزارة العدل للمبنى، وعلى إثره تم استلامه في ضوء نقل الإدارة التعليمية ببولاق إلى مبنى آخر. تأتي تلك الجهود في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التواصل المستمر مع المواطن ونقل نبضه والعمل على تلبية احتياجاته بجانب مايتم بذله لترسيخ مبدأ (سياسه بمفهوم جديد) من خلال الممارسات التشريعية والرقابية بالبرلمان .

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