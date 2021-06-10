/635384/الوفد-يكرم-الأهلي-لفوزه-برباعية-الموسم-الماضي

يكرم حزب الوفد النادي الأهلي يوم الأحد المقبل بمقر الحزب في الدقي من جانبه رحب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بدعوة الوفد لتكريم النادي مؤكدا على قوة العلاقة بين النادي الأهلي وحزب الوفد العريق.

وكلف الخطيب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بحضور حفل التكريم نيابة عنه وعن أعضاء مجلس الإدارة مثمنا مبادرة الوفد في دعم و تكريم الإنجازات الرياضية المصرية .

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ويرصد دوت الخليج عدد بطولات الأهلي الموسم الماضي:

وحقق الأهلى مؤخرا بطولة كأس السوبر الأفريقي ليضيف الجيل الحالى البطولة الرابعة فى موسم واحد بعدما توج بثلاثة ألقاب فى الموسم الماضى هى الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا .

من جانبه أوضح عباس حزين سكرتير مساعد حزب الوفد و رئيس لجنة الرياضة بالحزب أن هذا التكريم يأتي انطلاق من دور حزب الوفد ولجنة الرياضة الداعم لكل الإنجازات الرياضية وتشجيع الفرق والأندية على تحقيق الإنجازات مؤكدا أن الأهلي دائما يرفع علم مصر في كل المناسبات الرياضية وهو مصدر سعادة وبهجة لجموع المصريين.

في حين قال محمد الاتربي مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب وسكرتير الهيئة العليا للحرب أن الوفد دائما يقف خلف الإنجازات في كل المجالات وفي القلب منها الإنجازات الرياضية لما تحظى به من أهمية كبيرة خاصة وانها مرتبطة بقطاع الشباب الذي يمثل مستقبل هذا الوطن .

وأختتم:” بأن العلاقات التاريخية بين الوفد وكل أندية مصر كانت الدافع وراء إقامة هذا التكريم والذي يستحقه النادي الأهلي صاحب الإنجازات التاريخية .