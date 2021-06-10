/635388/تطل-بالأبيض-من-برشلونة-شاهد-أخر-إطلالة-للفنانة-رانيا-يوسف

قامت الفنانة رانيا يوسف بنشر صوراً جديدة لها خلال قضائها إجازة في برشلونة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وينشر دوت الخليج في هذا التقرير أخر إطلالة للفنانة رانيا يوسف ومن خلال هذه الصور، ظهرت رانيا يوسف بإطلالة صيفية مبهجة مرتدية فستاناً باللون الأبيض، مما نالت إعجاب متابعيها. جدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة.

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