/635389/لعدم-إجادته-السباحة-مصرع-مزارع-غرقا-في-مياه-ترعة-النزهة

شهد مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، مصرع مزارع غرقا في مياه ترعة النزهة، وذلك بعدما اختل توازنه وسقط بالمياه خلال قيامه بملء دلو من مياه الترعة، ولعدم إجادته السباحة توفي بها غرقا وتم انتشال جثمانه بمعرفة الأهالي.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مصرع مزارع فى مياه ترعة النزهة، بعدما اختل توازنه، وإليكم التفاصيل:-

دوت الخليج يسرد تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية اللواء رأفت عبدالباعث، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء مصطفى كمال، يفيد بورود بلاغ، إلى مركز شرطة المنزلة من عادل العبيدي محمد العبيدي 51 عامًا، فلاح ومقيم قرية النزهة دائرة المركز بغرق نجله العبيدي عادل العبيدي محمد 21عامًا، فلاح، ومقيم بنفس القرية في مياه الترعة المارة أمام المنزل.

لعدم إجادته السباحة.. مواطن يلقى مصرعه

وبالفحص أتضح أنه خلال قيامه بملء دلو من المياه، ونتيجة لاختلال توازنه سقط بها ولعدم إجادته السباحة توفي بها غرقا، وتم انتشال جثمانه بمعرفة المواطن في حينه، ونقله إلى المنزل ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، كما تم تحرير المحضر رقم 2021/1676 إداري مركز شرطة المنزلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.