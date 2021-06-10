مكرسات جديدات بإيبارشية ديرمواس فى عيد الأنبا أبرآم

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية ديرمواس ودلجا بعيد الصعود المجيد وتذكار نياحة القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة الذى ينتمى لقرية دلجا التابعة للإيبارشية، حيث أقيمت القداسات بجميع كنائس الإيبارشية احتفالًا بهاتين المناسبتين.





وصلى الأنبا أغابيوس القداس الإلهى فى دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بدلجا وخلاله أتم طقس تكريس 6 من طالبات التكريس، للخدمة بالإيبارشية، اجتيازهن فترة الاختبار المقررة، وهن: "تاسونى يوأنا، تاسونى أغابى، تاسونى آجيا، تاسونى إيلاريا، تاسونى دميانه، تاسونى كيريه".

شارك فى صلوات القداس والتكريس عدد محدود من الآباء الكهنة والشمامسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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