البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة الأنبا ونس بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - توفى بشيخوخة صالحة، اليوم، القس تكلا ناجح سورسه، كاهن كنيسة القديس الأنبا ونس بالبصرة "قطاع كنجى مريوط" بإيبارشية البحيرة، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 23 عاما.





والأب تكلا من مواليد 2 مايو 1951 حصل على بكالوريوس تجارة وعمل فى وظيفة محاسب قانونى، سيم كاهنًا فى 27 فبراير 1998. وسوف تقام صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة القيامة بمدافن الناصرية بحضور محدد نظرًا للظروف الحالية. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القس تكلا ناجح، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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