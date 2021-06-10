بطريرك الكاثوليك يفتتح مدرسة الراهبات القبطيات بهليوبوليس الجديدة

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مدرسة الراهبات القبطيات بهليوبوليس الجديدة "نوتردام".





جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتى، مطران اللاتين بمصر، والأب باسكوالى، والأب أنطونيوس سماحة، والعديد من الراهبات القبطيات والحضور.

تخلل اليوم افتتاح المدرسة، وترأس الأنبا إبراهيم صلاة القداس الإلهى الأول بالمدرسة، تلا القداس عرض الأخت لوسى رمزى مديرة مدرسة نوتردام بمصر الجديدة، والمسؤولة عن المدرسة، لمسيرة ومراحل بناء المدرسة بداية من شراء الأرض وحتى الآن، بالإضافة إلى تكريم كل من بذل جهدا، واختتم اليوم بتفقد غبطة البطريرك لمبنى المدرسة والفصول التعليمية ومباركتها.