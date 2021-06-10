وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب حضوره مراسم الإحتفال بالذكرى المئوية...

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له وذلك عقب حضوره مراسم الإحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية والذى أقيمت فاعلياته بميدان الراية برغدان بالمملكة الأردنية الهاشمية ، بحضور عدد من الأمراء وكبار العسكريين من ممثلى الدول العربية .

حيث بدأت مراسم الإحتفال بتشريف العاهل الأردنى الملك / عبدالله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية لأرض الإحتفال ، أعقبه تقديم عدد من العروض شملت عرض الموسيقات العسكرية الأردنية والمشاة الصامتة من حرس الشرف ، وعرض عناصر القفز بالمظلات حاملى شعار المئوية ، ثم إجراءات العرض العسكرى ، تلاها تسليم الأوسمة من قبل العاهل الأردنى ، وأختتمت الإحتفالية بالعرض الجوى للطائرات المقاتلة .

ونقل الفريق أول / محمد زكى تحية وتهنئة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمملكة الأردنية ملكاً وحكومة وشعباً بهذه المناسبة .

يأتى حضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإحتفال إنطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين مصر والأردن ، وإستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .