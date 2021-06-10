طارق شوقي: طباعة مليون ورقة «بابل شيت» في إمتحانات الثانوية العامة التجريبية يوميا

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كشف وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي،أن يوم واحد في الامتحان التجريبي للثانوية العامة المقرر له 21 يونيو القادم يتطلب طباعة مليون ورقة أسئلة " بابل شيت ".
امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١
أوضح وزير التعليم، أن الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع ٩ مليون ورقة " بابل شيت"، وهو ما يعني أن الوزراة تتحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة مشيرا إلي أن هناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار في أعمال الامتحانات وأوضح ، أن تلك الوزراة ستصدر قبل الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة، فيديو شرح مفصل لمساعدة الطلاب علي الاجابة علي كل امتحانات الثانوية العامة التجريبية و النهائية.
أضاف أن امتحانات الثانوية العامة سوف تكون متطابقة من حيث ترتيب الاسئلة لكل طالب علي التابلت و"ورقة البابل شيت" الخاصة به، محذرا كل من يحاول اختراق منظومة امتحانات الثانوية العامة من " هاكرز " لفتح شبكة الانترنت من عواقب وخيمة، مشيرا أن المهندسين من الوزارة والجهات السيادية يتبعون تلك المسألة.
ضوابط امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أمس، الكتاب الدوري لآليات امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، والتى تبدأ فى العاشر من يوليو المقبل.
قال نائب الوزير لتعليم للمعلمين والمشرف العام علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، أن كتاب نص علي بدء الامتحانات يوم ١٠ يوليو طبقا للجداول المعلنة علي أن تخصص أيام مستقلة لطلاب الشعب العلمية و أيام مستقلة لطلاب الشعبة الادبية.
ويتسلم الطلاب النظامين الذين حصلوا علي أجهزة "تابلت" علي اوراق اسئلة ورقية بالاضافة إلي أوراق " البابل شيت"، ويراعي أن يدون الطلاب بياناتهم علي أوراق الاسئلة و البابل شيت.
المواد التي لا تضاف للمجموع أضافة المشرف علي امتحانات الثانوية العامة، أنه تقرر اتاحة طباعة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع وتشمل التربية الوطنية و التربية الدينية و الاتفاقات والاحصاء لجميع فئات طلاب الثانوية العامة علي موقع الوزارة يوم ٣ يوليو القادم ، علي ان تقوم المدارس بتجميع اجابات الطلاب الذين أجابوا علي امتحانات بمنازلهم وتسليمها للجان النظام و المراقبة. وأشار أنه تقرر ، أنه يتولي المركز القومي للامتحانات بوضع أسئلة المواد ، و تصحيحها و التعاون مع الجهات المختصة لطباعتها.
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