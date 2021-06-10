/635392/طارق-شوقي-طباعة-مليون-ورقة-بابل-شيت-في-إمتحانات-الثانوية-العامة-التجريبية-يوميا

كشف وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي،أن يوم واحد في الامتحان التجريبي للثانوية العامة المقرر له 21 يونيو القادم يتطلب طباعة مليون ورقة أسئلة " بابل شيت ".

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

أوضح وزير التعليم، أن الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع ٩ مليون ورقة " بابل شيت"، وهو ما يعني أن الوزراة تتحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة مشيرا إلي أن هناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار في أعمال الامتحانات وأوضح ، أن تلك الوزراة ستصدر قبل الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة، فيديو شرح مفصل لمساعدة الطلاب علي الاجابة علي كل امتحانات الثانوية العامة التجريبية و النهائية.

أضاف أن امتحانات الثانوية العامة سوف تكون متطابقة من حيث ترتيب الاسئلة لكل طالب علي التابلت و"ورقة البابل شيت" الخاصة به، محذرا كل من يحاول اختراق منظومة امتحانات الثانوية العامة من " هاكرز " لفتح شبكة الانترنت من عواقب وخيمة، مشيرا أن المهندسين من الوزارة والجهات السيادية يتبعون تلك المسألة.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أمس، الكتاب الدوري لآليات امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، والتى تبدأ فى العاشر من يوليو المقبل.

قال نائب الوزير لتعليم للمعلمين والمشرف العام علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، أن كتاب نص علي بدء الامتحانات يوم ١٠ يوليو طبقا للجداول المعلنة علي أن تخصص أيام مستقلة لطلاب الشعب العلمية و أيام مستقلة لطلاب الشعبة الادبية.

ويتسلم الطلاب النظامين الذين حصلوا علي أجهزة "تابلت" علي اوراق اسئلة ورقية بالاضافة إلي أوراق " البابل شيت"، ويراعي أن يدون الطلاب بياناتهم علي أوراق الاسئلة و البابل شيت.

المواد التي لا تضاف للمجموع أضافة المشرف علي امتحانات الثانوية العامة، أنه تقرر اتاحة طباعة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع وتشمل التربية الوطنية و التربية الدينية و الاتفاقات والاحصاء لجميع فئات طلاب الثانوية العامة علي موقع الوزارة يوم ٣ يوليو القادم ، علي ان تقوم المدارس بتجميع اجابات الطلاب الذين أجابوا علي امتحانات بمنازلهم وتسليمها للجان النظام و المراقبة. وأشار أنه تقرر ، أنه يتولي المركز القومي للامتحانات بوضع أسئلة المواد ، و تصحيحها و التعاون مع الجهات المختصة لطباعتها.