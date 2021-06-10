/635374/أمن-القليوبية-يكثف-جهوده-لكشف-لغز-العثور-على-جثة-طفل-بجانب-الترعة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقليوبية، جهودها لكشف لغز واقعة العثور على جثة طفل 5 سنوات، بجانب ترعة المريج في قرية المريج التابعة لدائرة مركز شبين القناطر، وذلك بعد تغيبه عدة أيام، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

وكان تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية اللواء حاتم حداد ، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر العميد سيد القاضي ، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طفل "م . ع . ج"، 5 سنوات، مُقيم قرية المريج دائرة المركز، على جانب ترعة القرية.

تفاصيل الواقعة

تم إخطار مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربى، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وعلى الفور تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى شبين القناطر المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

و على الفور تم فريق بحثي لسرعة كشف غموض الجريمة، والتعرف على القاتل، وسرعة ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما قررت نيابة شبين القناطر بانتداب الطب الشرعى والمعمل الجنائى لإعمال الصفة التشريحية للمجنى عليه والتعرف على سبب الوفاة، وسيتم التصريح بالدفن بعد الانتهاء من تشريح الجثة.