أحمد زيدان لـ دوت الخليج: الرئيس السيسي أحدث فارق على كافة الأصعدة خلال 7 سنوات

/635379/أحمد-زيدان-لـ-تحيا-مصر-الرئيس-السيسي-أحدث-فارق-على-كافة-الأصعدة-خلال-7-سنوات

أشاد النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالطفرة التنموية التي حدثت عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية خلال 7 سنوات،مؤكدا أن الرئيس السيسي أحدث فارقا على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أوالاجتماعية،مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها رؤية واضحة للتنمية وهى رؤية مصر ٢٠٣٠.

انجازات الرئيس السيسي

وثمن النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،الأهمية التي حصل عليها كلا من المرأة و الشباب فى عهد الرئيس السيسى،لافتا إلى دورهم أصبح الواضح والفعال داخل مؤسسات الدولة التشريعية منها والتنفيذية، من خلال توليهم المناصب المختلفة فى كل القطاعات، فضلا عن تمكينهم فى المجالس النيابية.

حياة كريمة

وأشار النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إلى أن شبكة الطرق القومية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كل محافظات الجمهورية أحد أبرز الإنجازات فى عهد الرئيس السيسي، فضلا عن اطلاق العديد من المبادرات فى ملف الصحة والعمل على تغيير وتطوير منظومة التعليم، إضافة إلى اطلاق الرئيس السيسي لمبادرة حياة كريمة، والتي تعد الأولى فى تاريخ مصر لتطوير وتنمية قرى الريف والصعيد، وتوفير حياة كريمة ، وفرص عمل للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.