/635386/اعلامي-سعودي-يؤكد-رحيل-محمود-الونش-من-نادي-الزمالك-صور

نشر الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان عبر حسابة الشخصي”تويتر”، مؤكداً بأن الحديث عن رحيل محمود الونش لاعب الزمالك إلي الدوري السعودي صحيح، وأن اللاعب اقترب من الأنضمام إلي صفوف نادي النصر.

وكتب الفريان عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”الونش نصراوي”.

دوت الخليج يرصيد حقيقة العرض المقدم إلي الونش:

يبدو أن رحيل فرجاني ساسي عن صفوف نادي الزمالك بعد نهاية عقد اللاعب مع القلعة البيضاء هو ليس الأخير بين صفوف الفارس الأبيض ، حتى أصبح محمود حمدي الونش مدافع الفريق على مقربة من مغادرة صفوف النادي الأبيض .

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ومن المقرر أن يتقدم النادي السعودي بعرض رسمي خلال الفترة المقبلة من أجل ضم اللاعب محمود حمدي الونش لصفوف النادي السعودي خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادمة ، بعد التواصل مع اللاعب ووكيلة والحصول على الموافقة منهما خلال الساعات القادمة.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

يدخل نادي الزمالك اليوم الخميس مباراته الوديه أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر لإقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تقام علي احد ملاعب 6 اكتوبر، بدلاً من ملعب الترسانة.

استقرار علي خوض المباراة بأحد ملاعب مدينة ٦ أكتوبر. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران أمس.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجلي أسامة نبيه وحازم إمام. وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

وقد أعلن كارتيرون المدير الفني منذ ايام عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

لاعبي الزمالك يواصلون التأهيل للمباريات القادمة

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.