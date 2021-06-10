/635387/عمرو-درويش-يشارك-فى-ملتقي-القاهرة-الدولي-الأول-لشركاء-العمران

شارك النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كمتحدث وممثلاً عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى لأعمال ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران"، بمشاركة كبرى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، وذلك للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

ملتقي القاهرة لشركاء العمران

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جلسات الملتقى تناقش عدداً من الملفات والموضوعات المهمة، من بينها القوانين والتشريعات المؤثرة على قطاع التشييد والبناء، فضلا عن فرص الاستثمار العقاري، وتجارب التصدير العقاري، ودور القطاع المالي في تمويل المشروعات القومية، إضافة إلى مناقشة إعادة إعمار كل من لبنان وليبيا والعراق، بجانب الموضوع الرئيسي للملتقى وهو إعادة إعمار غزة، ويعقد المؤتمر لمدة 3 أيام من اليوم الخميس ٢٠٢١/٦/١٠ ويستمر حتى السبت ٢٠٢١/٦/١٢.

دوت الخليج يكشف تفاصيل ملتقي القاهرة الدولي الأول لشركاء العمران

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

اقرا ايضا :خالد ابو نحول: الرئيس السيسي خلال سبع سنوات أعاد للدولة المصرية ريادتها بالمنطقة «فيديو»

وتجدر الاشارة إلى أن مصر وجميع دول العالم تعرضوا فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث طالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .