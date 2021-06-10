/635390/كارتيرون-يعلن-تشكيل-الزمالك-للقاء-وادي-دجلة

تقام مباراة نادي الزمالك اليوم الخميس مباراته الوديه أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر لإقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تقام علي احد ملاعب 6 اكتوبر، بدلاً من ملعب الترسانة.

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة الودية، المقرر لها بعد قليل، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع

طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط

أسامة فيصل في خط الهجوم.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.

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وحرص أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجلي أسامة نبيه وحازم إمام. وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

وقد أعلن كارتيرون المدير الفني منذ ايام عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

لاعبي الزمالك يواصلون التأهيل للمباريات القادمة

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.