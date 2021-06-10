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/635391/خالد-بدوي-يحصل-على-دعم--لمراكز-شباب-الحلوات-والخضارية-بالشرقية
حصل النائب خالد بدوي ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على دعم مركز شباب (كوم حمادة) بالبحيرة، فضلا عن صيانة النجيل بمركز شباب الحلوات و الخضارية بالشرقية، إضافة إلى دعم مركز شباب الحبش بأدوات رياضية و اثاث مكتبى.
دعم مراكز الشباب
وكان النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، للحصول على دعم لمركز كوم حمادة بالبحيرة، ومركز سباب الحلوات والخضارية بالشرقية، ومركز شبابالحبش بأدوات رياضية وأثاث مكتبي.
هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.
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وتجدر الاشارة إلى أن مصر وجميع دول العالم تعرضوا فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث طالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .
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