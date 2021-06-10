الأهلي يجري مسحة احترازية استعداداً لمواجهة الترجي التونسي

/635393/الأهلي-يجري-مسحة-احترازية-استعدادا-لمواجهة-الترجي-التونسي

يجري الأهلي مسحة احترازية، وذلك بسبب سفر اللاعبين خلال إجازتهم قبل بدأ المعسكر المغلق استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم19 الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما اجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة٦ أيام، عقب خوض ودية مصر للتأمين الخميس الماضي.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن خاض الشياطين الحمر مباراة وديه أمام فريق مصر للتأمين والتي انتهت بنتيجة 2/2