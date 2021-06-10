/635394/بالصور-أحمد-أبو-هشيمة يشارك-في-ملتقى-القاهرة-الدولي-الأول-لشركاء-العمران

شارك النائب أحمد أبوهشيمة وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومؤسس مجموعتي حديد المصريين وأسمنت المصريين في ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران"، بمشاركة كبرى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، وذلك للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وينشر دوت الخليج تفاصيل مشاركة النائب أحمد ابو هشيمة في الملتقى في التقرير التالي: وتُناقش جلسات الملتقى التي تستمر ثلاثة أيام عددًا من الملفات والموضوعات المهمة، من بينها القوانين والتشريعات المؤثرة على قطاع التشييد والبناء، وفرص الاستثمار العقاري، وتجارب التصدير العقاري، ودور القطاع المالي في تمويل المشروعات القومية، ومناقشة إعادة إعمار كل من لبنان وليبيا والعراق، بجانب الموضوع الرئيسي للملتقى وهو إعادة إعمار غزة. ويعقد المؤتمر من اليوم الخميس ٢٠٢١/٦/١٠ ويستمر حتى السبت ٢٠٢١/٦/١٢.

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