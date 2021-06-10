جدة - نرمين السيد - قام الأنبا مقار برسامة الشماس عماد سويرس كاهنًا عامًا باسم القس ساويرس للخدمة بالإيبارشية، كما قام برسامة شماس كامل باسم الشماس إبرآم ورسم 25 شماسًا برتبة "مرتل".
كان الأنبا مقار، صلى القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية ميخائيل بمدينة أولاد صقر، وسيقضى الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا فى دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب ببرية الفرما، دير الحبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد الصعود.. رسامة كاهن و25 شماسا بإيبارشية الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.