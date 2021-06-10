فى عيد الصعود.. رسامة كاهن و25 شماسا بإيبارشية الشرقية

جدة - نرمين السيد - قام الأنبا مقار برسامة الشماس عماد سويرس كاهنًا عامًا باسم القس ساويرس للخدمة بالإيبارشية، كما قام برسامة شماس كامل باسم الشماس إبرآم ورسم 25 شماسًا برتبة "مرتل".

كان الأنبا مقار، صلى القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية ميخائيل بمدينة أولاد صقر، وسيقضى الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا فى دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب ببرية الفرما، دير الحبيب.