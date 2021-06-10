شكرى لـ جوتيريش: موقفنا ثابت فى رفض الإجراءات الأحادية لملء خزان سد النهضة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس 10 يونيو الجارى، من "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قام بتهنئته لما حظى به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.





وأعرب شكرى عن أطيب التمنيات له بالتوفيق، ومؤكداً تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أى تقدم فى هذا الشأن. وأكد الوزير شكرى على الموقف المصرى الثابت المتمثل فى رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث، مشدداً أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، فى دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة فى المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

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